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Хельмут Марко назвал главную ошибку «Ред Булл» на Гран-при Великобритании

Хельмут Марко назвал главную ошибку «Ред Булл» на Гран-при Великобритании
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что команда не должна была ставить мягкие шины на болид Макса Ферстаппена в конце Гран-при Великобритании.

«То, что мы перешли на мягкие шины в конце, было неправильным решением. У Макса и Хэмилтона тогда возникли проблемы. Но, к счастью, гонка была не такой длинной.

Перес? На последних 10 кругах он был самым быстрым гонщиком на трассе, и это при «софте». Слава богу, он финишировал впереди Алонсо и увеличил свой отрыв. Это наша цель. Его положение вне опасности», — приводит слова Марко GPblog.

Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3.798.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.783.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +7.776
5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.206.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +12.882.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.193.
8. Александер Албон («Уильямс») +17.878.
9. Шарль Леклер («Феррари») +18.689.
10. Карлос Сайнс («Феррари») +19.448.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +23.632.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.830.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.663.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +27.483.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.820.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +31.225.
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +33.128.
18. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.
20. Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.

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