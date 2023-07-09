Расселл: в некоторых моментах Леклер защищался сомнительно

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу гонки на Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля.

«Мы хотели провести эту гонку агрессивно, и мы могли использовать несколько стратегий. Шины «софт» были очень хорошие в первом отрезке, но, к сожалению, было очень трудно обогнать Леклера. В некоторых моментах он защищался сомнительно, но в итоге мне всё-таки удалось его обогнать.

Немного не повезло с автомобилем безопасности. Иногда он идёт тебе на пользу, иногда против. В итоге мы потеряли всего одну позицию. Это не сильно изменило мою гонку, и мы можем извлечь позитив из того, что для команды это хорошие очки в чемпионате конструкторов», — приводит слова Расселла пресс-служба клуба.