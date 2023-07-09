В «Макларене» объяснили, почему поставили Норрису на пит-стопе шины «хард»

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал решение команды поставить Ландо Норрису во время пит-стопа под сейфти-каром шины «хард», а не «софт», как конкуренты. Из-за этого британец не без труда отбил атаки Льюиса Хэмилтона в борьбе за второе место на Гран-при Великобритании.
«При виртуальном сейфти-каре мы были вполне довольны переходом на шины «хард», потому что не возникло бы проблем с их прогревом. Но потом виртуальный сейфти-кар сменился на полноценный — в момент, когда мы проводили пит-стоп. Уже всё было готово для переобувки в «хард». Изменение на «софт» в последний момент могло привести к проблемам в работе.
Если ваши механики уже наготове с шинами «хард», а ты приказываешь поменять на «софт», то парням придётся бежать в боксы, снимать грелки и нести шины обратно. Это может привести к проблеме и заминке на пит-стопе.
И мы думали, что это не тот случай, когда прогреть «хард» намного труднее. Если ты справишься в первых четырёх поворотах, то затем ты проедешь через девятый поворот и начнёшь генерировать достойную температуру», — приводит слова Стеллы Motorsport.
- 9 июля 2023
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