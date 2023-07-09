Вольф отреагировал на то, что Хэмилтон не сумел пройти «Макларен» Норриса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Великобритании, а также ответил на вопрос о том, почему пилот его команды Льюис Хэмилтон проиграл борьбу за второе место пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

«Сейчас нам просто не хватает скорости на прямых. Особенно ярко это было видно здесь, в Сильверстоуне.

Близкая гонка. Мы показали хорошие результаты по сравнению с квалификацией, так что это был хороший день.

Почему Льюис не сумел выиграть у Норриса? Их машина была лучше. То, что на «харде» им удавалось оставлять нас на «софте» позади, это просто следствие хорошей максимальной скорости на прямых

Будет очень интересно посмотреть на то, как «Макларен» будет себя чувствовать на более извилистых трассах. В любом случае, они сделали большой шаг вперед, и это хорошо для нас — посмотреть, как быстро мы сможем их догнать. Мы должны идти за ними и за «Ред Булл», — приводит слова Вольфа Sky Sports.