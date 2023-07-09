Гасли — Сайнсу: не выдавливай меня так!

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли остался не вполне доволен обороной испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. В борьбе за десятое место Сайнс оставил Гасли минимум места на трассе, не позволив провести обгон. Вскоре после этого Пьер столкнулся с Лэнсом Строллом и лишился шансов на попадание в очки.

«Не выдавливай меня так!» — обратился Гасли к Сайнсу в момент, когда тот давал интервью в микст-зоне после финиша гонки.

Испанец в ответ только улыбнулся и продолжил давать интервью.

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Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +3.798.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.783.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +7.776

5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.206.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +12.882.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.193.

8. Александер Албон («Уильямс») +17.878.

9. Шарль Леклер («Феррари») +18.689.

10. Карлос Сайнс («Феррари») +19.448.

11. Логан Сарджент («Уильямс») +23.632.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.830.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.663.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +27.483.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.820.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +31.225.

17. Ник де Врис («Альфа Таури») +33.128.

18. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

20. Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.