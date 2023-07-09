Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли — Сайнсу: не выдавливай меня так!

Гасли — Сайнсу: не выдавливай меня так!
Аудио-версия:
Комментарии

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли остался не вполне доволен обороной испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. В борьбе за десятое место Сайнс оставил Гасли минимум места на трассе, не позволив провести обгон. Вскоре после этого Пьер столкнулся с Лэнсом Строллом и лишился шансов на попадание в очки.

«Не выдавливай меня так!» — обратился Гасли к Сайнсу в момент, когда тот давал интервью в микст-зоне после финиша гонки.

Испанец в ответ только улыбнулся и продолжил давать интервью.

Материалы по теме
Гасли: Стролл ударил меня и повредил подвеску

Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3.798.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.783.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +7.776
5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.206.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +12.882.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.193.
8. Александер Албон («Уильямс») +17.878.
9. Шарль Леклер («Феррари») +18.689.
10. Карлос Сайнс («Феррари») +19.448.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +23.632.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.830.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.663.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +27.483.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.820.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +31.225.
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +33.128.
18. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.
20. Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023