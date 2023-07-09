Гасли заявил о непоследовательности судей, не оштрафовавших Стролла

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли заявил, что не понимает решения стюардов Гран-при Великобритании не наказывать пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, хотя канадец опередил француза после заезда на обочину всеми четырьмя колесами.
«На всех повторах, что я видел, четыре колеса его машины были за пределами трассы, когда он обходил меня. Это получение преимущества. В прошлый уикенд я получил 15 секунд за границы трассы, а теперь проиграл позицию, потому что другой гонщик заехал на обочину — и ничего не происходит. В Формуле-2 Виктор Мартинс лидировал и получил пять секунд за то же самое. Так что я в сильном замешательстве.
Если ты выезжаешь на обочину, то должен вернуть позицию — всё просто. Просто несправедливо, что нет последовательности. Теперь, получается, в следующей гонке позволено кого-то обгонять за пределами трассы. А потом ты получишь штраф в пять секунд. Так что я просто не могу понять.
Как только я увидел его за пределами трассы, то был уверен, что он вернёт позицию. Но я провёл за ним три круга. Я просто прошу последовательности. Если такое позволено, хорошо. Но тогда это должно быть позволено каждому», — приводит слова Гасли Autosport.
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