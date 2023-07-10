Расселл: Пиастри заслуживал финишировать на подиуме

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что гонщик «Макларена» Оскар Пиастри должен был попасть в тройку сильнейших на Гран-при Великобритании.
Напомним, австралиец завершил гонку на четвёртом месте.
«Макларен» выступил впечатляюще, они провели отличную гонку. Мне жаль Оскара. Он ехал очень хорошо, я был очень впечатлён тем, чего он добился в этом году. Он заслуживал финишировать на подиуме.
К сожалению, появление автомобиля безопасности помешало Хэмилтону и помешало мне. Это был относительно хороший уикенд для нас. Наш темп по сравнению с «Феррари», «Астон Мартин» и «Ред Булл» был, вероятно, лучше, чем мы думали. Но тут буквально из ниоткуда появился «Макларен».
Такой прорыв «Макларена» действительно даёт нам надежду. Но нужно знать, где искать. Я считаю, что мы знаем, куда смотреть и на что делать упор», — приводит слова Расселла Crash.net.
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