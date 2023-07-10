«Он был нетерпелив». Хюлькенберг прокомментировал столкновение с Пересом в Великобритании

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу действий гонщика «Ред Булл» Серхио Переса во время Гран-при Великобритании.

Гонка пилота «Хааса» была испорчена, когда его атаковал Перес и они вступили в контакт, в результате которого у Хюлькенберга оторвалась передняя пластина левого крыла.

«Это просто прискорбно. На самом деле я даже не почувствовал этого, но, видимо, мы соприкоснулись на выходе из четвёртого поворота.

Я думаю, что он был немного нетерпелив, потому что у него была DRS и после шестого поворота он бы легко обошёл меня. Мне кажется, это было немного поспешно и не нужно. Но теперь всё так, как есть», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.