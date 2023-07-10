Дочь Фрэнка Уильямса раскрыла отношение к работе Ваулза на посту руководителя «Уильямса»

Экс-заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс, которая в последние годы фактически выполняла роль босса команды, высказалась об отношении к руководителю «Уильямса» Джеймсу Ваулзу, который ранее занимал пост главного стратега «Мерседеса».

«Приятно, что имя «Уильямс» до сих пор остаётся в Формуле-1. Теперь, когда Джеймс Ваулз работает в команде, похоже, она движется в правильном направлении. Когда мне сказали, что туда придёт Джеймс, я подумала: «Боже мой, он же гений». Я искренне верю, что мой отец тоже был бы по-настоящему доволен этим решением.

Что касается Формулы-1, то я её больше не смотрю. Это было действительно осознанное решение, потому что я всё ещё прихожу в себя после решения уйти. Мы неохотно продавали команду. Но условия сложились таким образом, что мы были вынуждены продать. Сейчас я подхожу к тому моменту, когда снова начну смотреть [Формулу-1]. Всё ещё довольно трудно видеть, как кто-то другой руководит командой, которая когда-то была в нашей семье и жизни», — приводит слова Уильямс The Sun.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?