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Даниил Квят высказался о предстоящем участии в практике для новичков на этапе Формулы-Е

Даниил Квят высказался о предстоящем участии в практике для новичков на этапе Формулы-Е
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Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят высказался о предстоящем участии в свободной тренировке новичков на этапе Формулы-Е в Риме. Заезд состоится 14 июля. Ранее Формула-E и Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердили, что Квят вошёл в число 11 гонщиков, которые примут участие в практике.

«Мы уже здорово посотрудничали в Берлине во время тестов. А теперь продолжим нашу коллаборацию в Риме», — сказал Квят на видео, опубликованном командой NIO 333 в социальных сетях.

Напомним, в апреле этого года Квят уже участвовал в тестовых заездах новичков Формулы-Е в Берлине. Тогда Даниил показал десятый результат.

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