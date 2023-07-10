Даниил Квят примет участие в практике для новичков на этапе Формулы-Е
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Формула-E и Международная автомобильная федерация (ФИА) обнародовали полный состав из 11 гонщиков, подтверждённый для участия в первой свободной тренировке новичков на этапе Формулы-Е. Практика пройдёт в Риме 14 июля. В число пилотов, которые примут участие в заезде, вошёл и россиянин, экс-гонщик Формулы-1 Даниил Квят.
Помимо Квята, участие в тренировке примут Джехан Дарувала, Шелдон ван дер Линде, Фелипе Другович, Лука Гьотто, Ян Эрлаше, Зейн Мэлоуни, Е Ифэй, Чарли Иствуд, Джек Эйткен и Адриен Тамбе.
В апреле Квят уже участвовал в тестовых заездах новичков Формулы-Е в Берлине. Тогда Даниил показал десятый результат.
В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо:
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