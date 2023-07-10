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Оруджев прокомментировал жалобы Леклера и Сайнса в квалификации

Оруджев прокомментировал жалобы Леклера и Сайнса в квалификации
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением относительно недопонимания пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса по ходу квалификации Гран-при Великобритании. В первом сегменте Сайнс пропустил Леклера на пит-лейне после команды с пит-уолла, но остался очень этим недоволен этим. В итоге Карлос обогнал напарника в самом конце прогревочного круга, чем был недоволен уже Леклер. Тогда монегаск сказал по радио: «Как приятно, Карлос, какой приятный обгон в последнем повороте».

«Все действовали по ситуации. Одному помогла команда. Иногда в квалификации уже неважно, кто однокомандник, а кто нет — когда надо просто найти себе место и успеть проехать круг. Я бы не стал винить Сайнса. Перед ним три машины, которые едут медленно. А ещё сзади Макс и Льюис тоже едут так, чтобы успеть на круг. Так что тут уже поступаешь интуитивно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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