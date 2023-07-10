Компания «Альпин» объявила о реорганизации в руководстве.

Так, новым вице-президентом по автоспорту стал француз Бруно Фамен, который будет входить в управляющий совет «Альпин» и отвечать за все дисциплины, куда входят Формула-1, гонки спорткаров и ралли-рейды, где команда оказывает техническую поддержку бренду «Дачия».

Фамен также возглавит молодёжную академию «Альпин» и при этом останется на должности управляющего завода в Вири-Шатийоне (Франция), где собираются силовые установки.

Фото: Alpine F1 Team

Примечательно, что главы спортивных отделений «Альпин», а в частности Отмар Зафнауэр, теперь перейдут под патронаж Фамена, который непосредственно подчиняется генеральному директору Лорану Росси.