Сайнс назвал главную проблему «Феррари» на Гран-при Великобритании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс присоединился к напарнику Шарлю Леклеру и признался, что имел проблемы с управлением в условиях сильного ветра на прошедшем Гран-при Великобритании.

«Очень ветрено, машиной было очень тяжело управлять. Нелегко быть стабильным в таких условиях. Мы испытывали большие проблемы со сцеплением при попутном ветре, не могли справиться с мощностью, а жёсткие шины всё усложняли.

Мы сильно зависим от ветра, погоды и температуры, поскольку это делает нас уязвимыми в некоторые из уикендов. На одном из кругов я был на три или четыре десятых быстрее только из-за ветра», – приводит слова Сайнса издание F1i.

Ранее о выступлении «Феррари» на Гран-при Великобритании высказался Шарль Леклер.