«В таком положении трудно что-то сделать». Леклер вновь высказался о проблемах «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля, в Сильверстоуне. Напомним, Леклер финишировал девятым.

«Недостаток темпа ставит нас в положение, в котором трудно что-то сделать, что бы ни происходило. Момент появления сейфти-кара определённо не был лучшим для нас, но был выгоден для других, однако в конечном итоге у нас не было темпа. И дело не в износе шин, «Мерседес» и «Макларен» были просто быстрее.

Мы знали, что эта трасса должна была стать одной из худших для нас из-за скоростных поворотов. Это одна из слабостей машины.

Впереди долгий путь, на данный момент мы всё ещё чувствительны к изменению условий, и преимущественно я имею в виду ветер. Машиной становится чрезвычайно тяжело управлять, когда ветер меняется. У нас есть определённый прогресс, но впереди ещё долгий путь», – приводит слова Леклера GPblog.