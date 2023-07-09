«В таком положении трудно что-то сделать». Леклер вновь высказался о проблемах «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля, в Сильверстоуне. Напомним, Леклер финишировал девятым.
«Недостаток темпа ставит нас в положение, в котором трудно что-то сделать, что бы ни происходило. Момент появления сейфти-кара определённо не был лучшим для нас, но был выгоден для других, однако в конечном итоге у нас не было темпа. И дело не в износе шин, «Мерседес» и «Макларен» были просто быстрее.
Мы знали, что эта трасса должна была стать одной из худших для нас из-за скоростных поворотов. Это одна из слабостей машины.
Впереди долгий путь, на данный момент мы всё ещё чувствительны к изменению условий, и преимущественно я имею в виду ветер. Машиной становится чрезвычайно тяжело управлять, когда ветер меняется. У нас есть определённый прогресс, но впереди ещё долгий путь», – приводит слова Леклера GPblog.
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