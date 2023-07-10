Хюлькенберг назвал тревожным звонком проблемы с болидом Магнуссена на ГП Великобритании

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг заявил, что технические проблемы, возникшие у его партнёра по команде Кевина Магнуссена во время Гран-при Великобритании, должны стать тревожным звонком для «Хааса».

«Беспокоит ли меня ситуация с болидом Кевина? Я думаю, да. Я имею в виду, у меня тоже была пара проблем в этом году, это определённо должно стать для нас тревожным звонком, потому что, похоже, это происходит чаще всего именно с нашей командой и нашей машиной.

Поэтому я думаю, что мы должны отнестись к этому серьёзно, и нам нужно провести расследование и выяснить причину», — приводит слова Хюлькенберга Аutosport.

Напомним, по ходу первого сегмента квалификации Гран-при Великобритании болид Магнуссена остановился из-за утечки масла. На следующий день, стартовав 19-м, датчанин не смог добраться до финиша гонки Гран-при Великобритании и вынужден был сойти с дистанции после возгорания двигателя.

Ранее проблемы с болидом испытывал и сам Хюлькенберг.