Ферстаппен раскрыл отношение к фильму о Формуле-1 с Брэдом Питтом
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о художественном фильме о «Королевских гонках», главную роль в котором играет актёр Брэд Питт. Съёмки кинокартины проходят в настоящий момент. Ранее Питт посетил Гран-при Великобритании, где были отсняты некоторые сцены.
«Я думаю, будет много кадров с бортовых камер. Но, признаюсь, я совершенно не размышляю на эту тему. В конце концов, в фильмах всегда присутствуют элементы шоу. И, конечно, не всё там будет по-настоящему. Но это нормально. Не могу сказать, что я слишком заинтересован», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Ранее о пилотирования автомобиля Формулы-2 высказался Питт.
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