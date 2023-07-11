Ферстаппен раскрыл отношение к фильму о Формуле-1 с Брэдом Питтом

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о художественном фильме о «Королевских гонках», главную роль в котором играет актёр Брэд Питт. Съёмки кинокартины проходят в настоящий момент. Ранее Питт посетил Гран-при Великобритании, где были отсняты некоторые сцены.

«Я думаю, будет много кадров с бортовых камер. Но, признаюсь, я совершенно не размышляю на эту тему. В конце концов, в фильмах всегда присутствуют элементы шоу. И, конечно, не всё там будет по-настоящему. Но это нормально. Не могу сказать, что я слишком заинтересован», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее о пилотирования автомобиля Формулы-2 высказался Питт.