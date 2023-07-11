Брэд Питт высказался о пилотировании болида во время Гран-при Великобритании

Звёздный голливудский актёр Брэд Питт поделился впечатлениями от пилотирования автомобиля Формулы-2 во время Гран-при Великобритании. Питт проехался на модифицированной версии болида.

«Скажу откровенно, это было удивительно. Повсюду камеры. Они установлены по всему автомобилю. А такую скорость никогда раньше просто не видел, никогда не видел такой перегрузки. Это действительно, действительно захватывающе», — сказал Питт в интервью Sky Sports.

Напомним, Питт посещал Гран-при Великобритании для участия в съёмках художественного фильма о Формуле-1. Во время уикенда в Сильверстоуне проходила часть съёмок кинокартины. У Брэда там был собственный бокс. Вместе с ним в Сильверстоун приехал ещё один актёр, Демсон Идрис, также играющий одну из главных ролей.

Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1: