Карлос Сайнс выступил в защиту тактики «Феррари» на ГП Великобритании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, где он показал десятый результат.
«Ред Булл» то и дело пытался нас пройти, а я изо всех сил старался удержаться. В итоге я был обречён на провал, ведь ехал на изношенном «харде» против свежих «медиума» и «софта». На самом деле я думаю, что у меня неплохо получалось оставаться впереди, но потом «Ред Булл» обошёл меня на «софте».
Что касается второго пит-стопа, то оставил это на усмотрение команды. Подумал: что бы я предпочёл? Ехать на «софте», но десятым, зная, что буду бороться с быстрыми машинами на «софте» и «медиуме» и вряд ли получу шанс обойти их, то есть так и останусь десятым, или попробовать удержать шестое место на «харде»?» — приводит слова Сайнса RaceFans.
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