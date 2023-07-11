Андретти обращался к каждому руководителю команды Формулы-1, но никто не готов к продаже

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти объяснил, почему «Андретти» не воспользовалась советом руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа попасть в Формулу-1, просто купив одну из команд.
«Мы пытались, но никто не заинтересован в продаже. Мы обращались к каждой команде. Нам продолжают говорить «ну, купите команду», но никто не хочет продавать! Мы приходим с предложением, а им даже не интересно поговорить об этом. Я уже был там, пытался сделать это и остался недоволен.
У каждого есть свои причины, по которым они что-то делают. Все пытаются защитить собственные интересы, за что я не могу их винить. Все заботились о себе. Если бы я был на их месте, то, вероятно, поступил так же. Так что я не виню команды.
Это очень, очень дорогой вид спорта. В нём задействовано много деталей, и каждая команда показывает большую самоотдачу. Поэтому они должны убедиться, что их интересы соблюдаются, и я понимаю, что именно это они пытаются сделать. Но в конце концов не команды принимают решения. Это будет зависеть от гоночной серии и от ФИА, которые и решат, считать ли это правильным.
Когда будет решение? Вероятно, ближе к концу месяца. Я думаю, что мы учли все нюансы. Чувствую себя хорошо, но хорошее самочувствие и реальность — это всегда две разные вещи. Я думаю, что у нас есть всё необходимое, чтобы быть конкурентоспособными, проявлять уважение и вносить свой вклад в серию», — приводит слова Андретти RaceFans.
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