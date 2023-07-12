Гасли высказался о встрече с Брэдом Питтом на Гран-при Великобритании
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Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о встрече с голливудским актёром Брэдом Питтом, который присутствовал на пятничном брифинге Гран-при Великобритании.
«Должен сказать, не каждый день выпадает возможность увидеть Брэда Питта. Но нам выпал шанс встретиться с ним. Вместе с командой они рассказали нам о фильме. Это определённо был особенный момент. Если не считать того, что я сидел прямо перед Брэдом Питтом, всё казалось таким обычным», — приводит слова Гасли Motorsport.
Напомним, Питт посещал Гран-при Великобритании для участия в съёмках художественного фильма о Формуле-1. Во время уикенда в Сильверстоуне проходила часть съёмок кинокартины. У Брэда там был собственный бокс.
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