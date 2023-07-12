Камазовец Куприянов рассказал, как чуть не свалился в овраг на «Шёлковом пути»

Сергей Куприянов, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», рассказал об эпизоде во время шестого этапа ралли-рейда «Шёлковый путь», когда он едва не упал с обрыва в овраг.

«Смогли вовремя оттормозиться, но было очень опасно. Хорошо, что погода сухая, был бы дождь, мы бы не удержали машину и скатились бы вниз. Сегодняшний этап отличался от вчерашнего и понравился мне больше, было много извилистых дорог внутри незасеянных полей. Что касается автомобиля, то газодизельный «КАМАЗ» показывает себя отлично, не подводит», — приводит слова Куприянова пресс-служба команды.

Отметим, что после шестого этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в классификации грузовиков лидирует Сергей Вязович, представляющий «МАЗ». Куприянов занимает шестое место.