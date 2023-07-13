Каргинов высказался об ошибке на 7-м этапе, позволившей Вязовичу оторваться в общем зачёте

Пилот экипажа «КАМАЗ-мастер» под номером 301 Андрей Каргинов прокомментировал выступление на седьмом этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Напомним, Каргинов допустил навигационную ошибку и показал шестой результат при прохождении второго спецучастка.

«Сложный и очень длинный этап, сегодня был навигационный день. Крайне сложно было найти верный путь на малозаметных дорогах и в высокой траве. И мы накатали много лишнего: один раз серьёзно потеряли во времени, плюс ещё несколько раз по чуть-чуть. Мы шли в лидерах, но так получилось», — приводит слова Каргинова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

В генеральной классификации Сергей Вязович (МАЗ) ранее опережал Каргинова на четыре с половиной минуты, а теперь отрыв вырос до 11 минут.

Высказался о выступлении на седьмом этапе гонки и ещё один пилот команды «КАМАЗ-мастер», Эдуард Николаев (№303), показавший по его итогам лучшее время.

«Этап получился интересным. В концовке мы увидели, что экипаж Андрея Каргинова сбился. Возможно, они не взяли точку и ехали нам навстречу. Какое-то время шли первыми, но затем они вновь оказались позади, и мы их пропустили, встали за Андреем и ехали так до финиша. На протяжении всего маршрута были ямы и канавы, особенно в первой части, которая была грязная и опасная. Вторая часть была более динамичной. Мы перегрели тормоза и приходилось чуть сбрасываться».