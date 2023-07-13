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Скончался отец вице-чемпиона Формулы-2 Артёма Маркелова

Скончался отец вице-чемпиона Формулы-2 Артёма Маркелова
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Ушёл из жизни отец вице-чемпиона Формулы-2 Артёма Маркелова и бывший совладелец российского производственно-строительного холдинга ГК «1520» Валерий Маркелов. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Валерию было 57 лет.

«Сотрудники Группы компаний 1520 выражают глубокое сочувствие родным и близким Валерия Анатольевича в связи с постигшей их потерей», — говорится в заявлении «1520».

Артём Маркелов — российский гонщик, выступающий в серии Формула-2. В сезоне-2020 Маркелов набрал пять очков за сезон в составе команды «ХВА» и занял в чемпионате 18-е место. При этом Артём стал вице-чемпионом Формулы-2 в сезоне-2017, когда выступал в составе команды Russian Time.

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