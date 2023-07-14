Хорнер вспомнил аварию Хэмилтона и Ферстаппена во время борьбы Макса с Норрисом
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что был раз видеть успешное прохождение поворота «Копс» пилотом своей команды Максом Ферстаппеном при борьбе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом в ходе Гран-при Великобритании. В начале заезда Норрису удалось вырваться вперёд, обойдя Ферстаппена.
«Мои мысли тогда были такими: «Ладно, это не очень здорово, но, по крайней мере, он прошёл «Копс». И я такой, ладно, теперь я подойду к пит-уоллу», — приводит слова Хорнера GPblog.
Напомним, в 2021 году на первом круге Гран-при Великобритании при прохождении «Копса» произошло столкновение между Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Голландец тогда врезался в стену и сошёл с дистанции.
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