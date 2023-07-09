Ай да «Макларен»! Суперскорость легендарной команды затмила рекорд «Ред Булл»

С каждой гонкой сезона-2023 всё сложнее и сложнее искать хоть какую-то интригу, учитывая колоссальное преимущество Макса Ферстаппена над всем остальным пелотоном. Однако квалификация Гран-при Великобритании сумела подарить нам несколько неожиданные результаты. И нет, дело не в Максе — нидерландец все еще остался лидером. Речь скорее о борьбе позади будущего трехкратного чемпиона мира.

Пожалуй, главной интригой этапа на трассе в Сильверстоуне являлось то, насколько хорошо смогут показать себя в гоночном темпе машины «Макларен» — впервые с 2012 года команда из Уокинга сумела пробиться двумя машинами в топ-3 по итогам квалификации, так что в команде в цветах папайи вполне могли порадовать местных фанатов.

Разумеется, не обошлось и без провалов, правда тут обошлось без неожиданностей — в пятый раз подряд квалификацию провалил Серхио Перес, так что в гонке стоило ждать прорыв от мексиканца на высокие позиции.

«Макларен» дал надежду

Старт гонки вышел огненным — Норрис лучше среагировал на стартовые огни и сумел в первый поворот опередить Ферстаппена. Попробовал Макса атаковать и Оскар Пиастри, правда, австралийцу справиться с Ферстаппеном не удалось.

К пятому кругу Максу удалось с помощью DRS подъехать к Норрису на дистанцию атаки и вернуть себе лидерство в гонке. Первая троица в составе Ферстаппена и двух «Макларенов» оторвалась от группы Леклера и Расселла на три секунды, после чего отрывы у лидеров стабилизировались. Вскоре пелотон потерял первую машину — Эстебан Окон сошёл с дистанции из-за технических проблем.

К 15-му кругу Макс Ферстаппен сообщил, что над трассой начался легкий дождь. К этому моменту нидерландец смог оторваться от Норриса на три секунды, при этом пилоты «Макларена» полностью обезопасили себя от атак со стороны «Феррари» Шарля Леклера.

Дождь тоже дал надежду

Леклер первым из группы лидеров заехал в боксы на свой пит-стоп, что было удивительно, ведь Шарль стартовал на «медиуме» в отличие от Расселла на «софте» позади него. Следующим, что интересно, в боксы отправился Сайнс. В остальном же деградация шин оказалась ниже ожидаемого, так что даже Расселл, стартовавший на мягких шинах, спокойно добрался на них до середины гонки на них.

Расселл получил свежий «медиум», тем самым открыв основную волну пит-стопов. На 33-м круге во второй раз за последнее время сгорел двигатель на машине «Хаас» — Кевин Магнуссен сошел с дистанции, вызвав появление на трассе машины безопасности. В «Феррари» воспользовались этим, чтобы заехать во второй раз — Леклер перешёл с «харда» на «медиум». В «Макларене» приняли решение перейти на «хард», в то время как основные соперники сменили свои комплекты на «софт». Пелотон выстроился за Берндом Майландером в ожидании спринта на кругов.

«Макларен» во второй раз дал надежду — на этот раз Хэмилтону

Хэмилтон за счет машины безопасности смог опередить Пиастри — Оскар останавливался за несколько кругов до пожара Магнуссена. При этом Хэмилтон позади Норриса оказался на «софте». Неужели Льюис оттеснит и второй «Макларен»?

За 14 кругов до конца сейфти-кар покинул трассу. Ферстаппен выиграл рестарт, Норрис же оказался под огнем атак со стороны Хэмилтона. С первых попыток Льюису пройти Ландо не удалось: Норрис, несмотря на разницу в комплектах, смог отбить атаки семикратного чемпиона мира и затем слегка оторваться. Что касается «Феррари», то из тактические потуги привели к тому, что за восемь кругов до финиша Леклер и Сайнс оказались в конце десятки.

Вскоре пелотон лишился еще одного автомобиля — Гасли сломал подвеску в борьбе со Строллом. Француз смог добраться до боксов, но гонку продолжить уже не сумел.

Тактика «Макларена», на удивление, окупилась

В итоге Норрису удалось удержать второе место, несмотря на разницу в составах шин с Хэмилтоном в два шага. Ферстаппен же уверенно довел гонку до победы, которая стала для него восьмой в сезоне и 43-й в карьере. Норрис финишировал вторым, Хэмилтон — третьим, а Пиастри четвертым. Пятерку сильнейших замкнул Джордж Расселл.

Кроме того, очки в Великобритании удалось заработать Пересу, Алонсо, Албону, Леклеру и Сайнсу.

Гонка в Великобритании получилась достаточно увлекательной. «Макларен» применил, на первый взгляд, проигрышную стратегию, однако она в итоге окупилась. Что до интриги в чемпионате, то с каждой гонкой мы все ближе к третьему титулу Макса Ферстаппена.

Формула-1 же отправляется на небольшой перерыв и вернется через две недели, когда состоится Гран-при Венгрии.