Даниил Квят высказался о шансах на выступление в Формуле-Е на постоянной основе
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Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят не исключил, что будет выступать в Формуле-Е на постоянной основе. Сегодня, 14 июля, Даниилу предстоит принять участие в свободной тренировке новичков на этапе Формулы-Е в Риме. Ранее Формула-E и Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердили, что Квят вошёл в число 11 гонщиков, которые примут участие в практике.
«Сейчас у меня нет конкретной программы для Формулы Е, но есть хорошие шансы, что я буду выступать здесь. Посмотрим, какие есть варианты, а затем примем решение», — приводит слова Квята The Race.
В апреле этого года Квят уже участвовал в тестовых заездах новичков Формулы-Е в Берлине и тогда показал десятый результат.
В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо:
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