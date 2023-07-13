«Снова чувствую себя молодым!» Квят показал пропуск на этап Формулы-Е

Российский пилот Даниил Квят разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свой пропуск на этап Формулы-Е.

«Снова чувствую себя молодым!» — написал Квят.

14 июля Даниилу предстоит принять участие в свободной тренировке новичков на этапе Формулы-Е в Риме. Несколько дней назад Формула-E и Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердили, что Квят вошёл в число 11 гонщиков, которые примут участие в практике.

Напомним, в апреле этого года Квят уже участвовал в тестовых заездах новичков Формулы-Е в Берлине. Тогда Даниил показал десятый результат.

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