«Снова чувствую себя молодым!» Квят показал пропуск на этап Формулы-Е
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Российский пилот Даниил Квят разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свой пропуск на этап Формулы-Е.
«Снова чувствую себя молодым!» — написал Квят.
14 июля Даниилу предстоит принять участие в свободной тренировке новичков на этапе Формулы-Е в Риме. Несколько дней назад Формула-E и Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердили, что Квят вошёл в число 11 гонщиков, которые примут участие в практике.
Напомним, в апреле этого года Квят уже участвовал в тестовых заездах новичков Формулы-Е в Берлине. Тогда Даниил показал десятый результат.
В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо:
Ранее команда «Ламборгини» показала фотографию нового гиперкара, пилотировать который в 2024 году будет Квят.
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