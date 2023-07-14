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Сотников выиграл восьмой этап «Шёлкового пути», Каргинов сократил отставание от Вязовича

Дмитрий Сотников, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», стал лучшим в зачёте грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь». Заезд проходил по маршруту Волгоград – Липецк. Второй результат показал Андрей Каргинов, также представляющий «КАМАЗ-мастер», а топ-3 замкнул Сергей Вязович из белорусской команды «МАЗ».

«Шёлковый путь». Результаты восьмого этапа в зачёте грузовиков:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») 3:38.24.

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1.30.

3. Сергей Вязович («МАЗ») +2.18.

4. Алексей Вишневский («МАЗ») +5.20.

5. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +5.42.

Отметим, что после восьмого этапа Каргинов на 48 секунд сократил отставание от лидирующего Вязовича в общем зачёте.