Даниил Квят стал седьмым в тренировке новичков Формулы-Е в Риме

В Риме завершилась специальная «нулевая» тренировка для новичков, участие в которой за команду NIO 333 принял и россиянин Даниил Квят, показавший по её итогам седьмой результат. Лучшее время продемонстрировал чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразильский гонщик Фелипе Другович. Вторым был пилот из ЮАР Шелдон ван дер Линде. Третий результат у итальянца Луки Гьотто.

Отметим, что ближе к концу сессии Квят заблокировал колёса перед седьмым поворотом, из-за чего ему пришлось сдавать назад.

Формула-Е, тренировка новичков. Рим:

1. Фелипе Другович – 1:43.736.

2. Шелдон ван дер Линде +0.312.

3. Лука Гьотто +0.417.

4. Чарли Иствуд +0.455.

5. Ян Эрлаше +0.611.

6. Зейн Мэлоуни +1.292.

7. Даниил Квят +1.602.

8. Е Ифэй +1.881.

9. Джек Эйткен +2.030.

10. Джехан Дарувала – без времени.