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Даниил Квят стал седьмым в тренировке новичков Формулы-Е в Риме

Даниил Квят стал седьмым в тренировке новичков Формулы-Е в Риме
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В Риме завершилась специальная «нулевая» тренировка для новичков, участие в которой за команду NIO 333 принял и россиянин Даниил Квят, показавший по её итогам седьмой результат. Лучшее время продемонстрировал чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразильский гонщик Фелипе Другович. Вторым был пилот из ЮАР Шелдон ван дер Линде. Третий результат у итальянца Луки Гьотто.

Отметим, что ближе к концу сессии Квят заблокировал колёса перед седьмым поворотом, из-за чего ему пришлось сдавать назад.

Формула-Е, тренировка новичков. Рим:

1. Фелипе Другович – 1:43.736.
2. Шелдон ван дер Линде +0.312.
3. Лука Гьотто +0.417.
4. Чарли Иствуд +0.455.
5. Ян Эрлаше +0.611.
6. Зейн Мэлоуни +1.292.
7. Даниил Квят +1.602.
8. Е Ифэй +1.881.
9. Джек Эйткен +2.030.
10. Джехан Дарувала – без времени.

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