Сотников рассказал, как помогал Каргинову на финальном этапе «Шёлкового пути»

Дмитрий Сотников, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», рассказал, как оказал помощь партнёрам по команде — экипажу Андрея Каргинова.
«Мы стартовали за Вязовичем, Андрей Каргинов был впереди. Сначала вроде было сухо и всё нормально, но после одного из бродов мы увидели, что Андрей стоит, встали с ним, помогали ему менять колесо – это было тяжело, мы долго не могли поднять машину из-за того, что очень мокро и грязно. Минут за семь-восемь мы справились, но понимали, что теряем время.
Потом пошёл дождь, стало грязно, но в то же время пыльно — странная погода. Очень скользко, но нам нужно было просто доехать. Такой коварный короткий участок, который может изменить всю таблицу в конце ралли. Мы немного устали, очень хочется выспаться и отдохнуть. Будем делать анализ и правильные выводы, и на следующих стартах будем ещё сильнее», — приводит слова Сотникова сайт ралли-рейда «Шёлковый путь».
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