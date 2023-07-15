Митч Эванс выиграл первую гонку Формулы-Е в Риме, Кэссиди – второй, Гюнтер – третий

В Риме (Италия) завершилась гонка 13-го этапа Формулы-E. Победу по её итогам одержал пилот «Ягуара», новозеландец Митч Эванс, вторым стал ещё один представитель Новой Зеландии Ник Кэссиди, а замкнул тройку лидеров немецкий гонщик Максимилиан Гюнтер.

Формула-E. Рим. Гонка:

1. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) – 27 кругов.

2. Ник Кэссиди (Envision Racing) +1.639.

3. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +9.126.

4. Джейк Деннис (Avalanche Andretti) +21.010.

5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +21.482.

6. Нико Мюллер (Abt Cupra) +21.858.

7. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +23.582.

8. Норман Нато (Nissan FE Team) +24.071.

9. Сержио Сетте Камара (NIO 333 Racing) +25.427.

10. Саша Фенестраз (Nissan FE Team) +30.342.