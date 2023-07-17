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Названы две команды, заявки которых на приход в Ф-1 готова одобрить ФИА

Команды «Андретти» и «Хайтек», вероятно, получат одобрение от Международной автомобильной федерации (ФИА) для участия в Формуле-1. Об этом информирует Nextgen-Auto со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Сообщается, что обе команды в состоянии войти в Формулу-1 с точки зрения технологий, персонала и финансов. Отмечается также, что обоим гоночным коллективам необходимо одобрение со стороны владельцев чемпионата из Liberty Media.

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти объяснил, почему «Андретти» не воспользовалась советом руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа попасть в Формулу-1, просто купив одну из команд.