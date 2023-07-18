«Ред Булл» показал совместное архивное фото Квята, Ферстаппена, Сайнса и Риккардо

Пресс-служба австрийской команды Формулы-1 поделилась архивной фотографией, на которой присутствуют голландец Макс Ферстаппен, испанец Карлос Сайнс, россиянин Даниил Квят и австралиец Даниэль Риккардо.

«Оставьте свою подпись [к снимку]», — говорится в описании к фото.

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Напомним, в 2016 году Даниил покинул австрийскую команду и перешёл в «Торо Россо». На смену россиянину пришёл Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл» до сих пор.

В апреле стало известно, что Квят подписал контракт с «Ламборгини» и будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: