«Ред Булл» показал совместное архивное фото Квята, Ферстаппена, Сайнса и Риккардо

Пресс-служба австрийской команды Формулы-1 поделилась архивной фотографией, на которой присутствуют голландец Макс Ферстаппен, испанец Карлос Сайнс, россиянин Даниил Квят и австралиец Даниэль Риккардо.
«Оставьте свою подпись [к снимку]», — говорится в описании к фото.
Фото: Red Bull Racing
Фото: Red Bull Racing
Фото: Red Bull Racing
Фото: Red Bull Racing
Фото: Red Bull Racing
Напомним, в 2016 году Даниил покинул австрийскую команду и перешёл в «Торо Россо». На смену россиянину пришёл Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл» до сих пор.
В апреле стало известно, что Квят подписал контракт с «Ламборгини» и будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
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