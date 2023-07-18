Хорнер рассказал, когда Риккардо сможет претендовать на место боевого пилота в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что самое раннее, когда австралиец Даниэль Риккардо сможет претендовать на место в команде, это 2025 год.

«Мы отдали Даниэля в аренду «Альфа Таури» до конца года. Очевидно, что в следующем году нашими гонщиками снова будут Макс и Чеко. Но всегда хорошо иметь талант в запасе. Я думаю, Даниэль твёрдо хочет претендовать на место в «Ред Булл» в 2025 году. Это его цель. И, как мне кажется, переход в «Альфа Таури» станет для него лучшим способом изложить свою точку зрения на 2025 год», — приводит слова Хорнера Crash.net со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

Напомним, 11 июля стало известно, что Риккардо заменит Ника де Вриса в «Альфа Таури», перейдя в команду на правах аренды до конца сезона.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: