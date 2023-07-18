Экс-пилот Ф-1: всегда побеждает лучшая машина, и бывает, что ею управляет лучший гонщик

Бывший пилот Формулы-1 испанец Хайме Альгерсуари высказался о доминировании команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне.
«Такое уже происходило в своё время с Шумахером, а позже с Феттелем и Хэмилтоном. Здесь побеждает тот, у кого лучшая машина, и так будет всегда. Бывает, что лучшей машиной управляет лучший пилот.
Да, [Эдриан] Ньюи звезда чемпионата. Невероятно, этот гениальный человек всё ещё делает совершенные машины. Хотя я всё равно сказал бы, что дело не только в нём, но и в команде. «Ред Булл» лучшая команда в истории Формулы-1, потому что не совершает ошибок, а в их организации не бывает пробоев. Всё имеет своё место. Они точно определяют стратегию, шины… Механики «Ред Булл» также являются лучшими в паддоке», – приводит слова Альгерсуари издание AS.
- 19 июля 2023
-
00:45
-
00:14
- 18 июля 2023
-
23:58
-
23:13
-
22:36
-
21:51
-
21:50
-
21:06
-
20:12
-
19:00
-
18:54
-
18:17
-
18:00
-
16:53
-
16:34
-
15:56
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
13:57
-
12:58
-
12:36
-
12:16
-
11:44
-
10:50
-
10:39
-
10:13
-
10:03
- 17 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:09
-
22:49
-
22:37
-
22:26
-
21:55