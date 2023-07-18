Экс-пилот Ф-1: всегда побеждает лучшая машина, и бывает, что ею управляет лучший гонщик

Бывший пилот Формулы-1 испанец Хайме Альгерсуари высказался о доминировании команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне.

«Такое уже происходило в своё время с Шумахером, а позже с Феттелем и Хэмилтоном. Здесь побеждает тот, у кого лучшая машина, и так будет всегда. Бывает, что лучшей машиной управляет лучший пилот.

Да, [Эдриан] Ньюи звезда чемпионата. Невероятно, этот гениальный человек всё ещё делает совершенные машины. Хотя я всё равно сказал бы, что дело не только в нём, но и в команде. «Ред Булл» лучшая команда в истории Формулы-1, потому что не совершает ошибок, а в их организации не бывает пробоев. Всё имеет своё место. Они точно определяют стратегию, шины… Механики «Ред Булл» также являются лучшими в паддоке», – приводит слова Альгерсуари издание AS.