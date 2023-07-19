Альгерсуари: отец Ферстаппена насилием вырастил идеального пилота – «Ред Булл» понравилось

Бывший пилот Формулы-1 испанец Хайме Альгерсуари резко высказался об успехе двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, который, по его словам, пережил жесткое воспитание со стороны отца.
«Ферстаппен – это исключение, подтверждающее правило. Его отец насилием научил его побеждать. Он был обучен таким образом. На него давили настолько сильно, что сделали идеального пилота.
Что я имею в виду под насилием? Именно это, это не фигура речи. Его отец использовал насилие, когда Макс не побеждал в картинге. Это что-то невероятное, потому что сегодня это считается диким, но так обстояли дела.
Я бы никогда не воспитывал сына так. Это жестоко, но это сработало для них. Это очень жёсткая система, с великолепной дисциплиной, «Ред Булл» понравилось», – приводит слова Альгерсуари издание AS.
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