Альгерсуари: отец Ферстаппена насилием вырастил идеального пилота – «Ред Булл» понравилось

Бывший пилот Формулы-1 испанец Хайме Альгерсуари резко высказался об успехе двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, который, по его словам, пережил жесткое воспитание со стороны отца.

«Ферстаппен – это исключение, подтверждающее правило. Его отец насилием научил его побеждать. Он был обучен таким образом. На него давили настолько сильно, что сделали идеального пилота.

Что я имею в виду под насилием? Именно это, это не фигура речи. Его отец использовал насилие, когда Макс не побеждал в картинге. Это что-то невероятное, потому что сегодня это считается диким, но так обстояли дела.

Я бы никогда не воспитывал сына так. Это жестоко, но это сработало для них. Это очень жёсткая система, с великолепной дисциплиной, «Ред Булл» понравилось», – приводит слова Альгерсуари издание AS.