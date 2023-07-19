«Страдание – слово, которое всё описывает». Альгерсуари рассказал о времени в «Торо Россо»

Бывший пилот Формулы-1 испанец Хайме Альгерсуари рассказал о трёх сезонах, проведённых в «Торо Россо».

«Когда я увидел всё так близко в Сильверстоуне, в моей памяти вспыли тревожные воспоминания. Страдание – слово, которое описывает ситуацию. Карлос [Сайнс] знает, о чём я говорю, потому что он тоже прошёл через это. У «Торо Россо» не было конкурентоспособной машины, но никто в команде не ценил хорошие результаты.

Все, прошедшие через школу «Ред Булл», были машинами. Такова школа. Вы либо побеждаете, либо умираете. Это всё, что имеет значение. Мы все ощущали максимальное давление от Марко. Карлос, Феттель, Буэми, я… Было и такое, что нам говорили: «Если ты не выиграешь следующую гонку, ты больше не будешь выступать за нас». Если бы я не выиграл Британскую Формулу-3 в 2008 году, то не остался. Мы всегда были на острие ножа», – приводит слова Альгерсуари издание AS.