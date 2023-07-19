Ник де Врис выступил с заявлением после своего увольнения из «Альфа Таури»

Нидерландский пилот Ник де Врис высказался об уходе из «Альфа Таури».
«Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл» и «Альфа Таури» за возможность воплотить в жизнь мою мечту. Конечно, обидно, что шанс в Формуле-1, о котором я так долго мечтал, закончился преждевременно. Но жизнь — это не пункт назначения, это путешествие, и иногда вам приходится идти по трудной дороге, чтобы добраться туда, где вы хотите быть.
Я благодарен за то, что вы дали мне почувствовать такую жизнь, горжусь нашим путешествием и моей семьёй. Это просто ещё один опыт, движемся дальше и с нетерпением ждём следующей главы.
Спасибо всем за добрые и ободряющие сообщения на прошлой неделе. Было очень приятно чувствовать вашу поддержку.
P. S: я получил несколько интересных статей со словами, которые я якобы говорил на прошлой неделе. Давайте проясним: я не разговаривал ни с одним СМИ, и сейчас я дальше буду приятно проводить время. Всем хорошего лета», — написал де Врис на своей странице в социальной сети.
Напомним, ранее стало известно, что Ник де Врис уступил своё место в «Альфа Таури» австралийскому гонщику Даниэлю Риккардо.
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