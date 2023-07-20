Формула-1 раскрыла детали первой в истории трансляции Гран-при для детей

Формула 1 и Sky Group объявили новые подробности трансляции, специально предназначенной для детей, которая будет показана в эти выходные во время Гран-при Венгрии.
Трансляция является первой в своём роде в Формуле-1 и автоспорте. Она будет доступна на Sky UK и Sky Deutschland.
Разработанный специально для этой трансляции детский международный канал будет включать в себя 3D-графику с дополнениями, радиопередачи команд, ориентированные на детей, технические пояснения и специально разработанный пакет красочной графики и анимации.
Формула-1 также создала эксклюзивные мультяшные аватары для каждого из 20 гонщиков, которые будут использоваться на протяжении всей воскресной гонки.
Отвечать за репортаж будут ведущие программы Sky UK FYI Брейдон и Скарлетт, а также юный гонщик Зак и чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг.
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