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Перес — об аварии на первой тренировке Гран-при Венгрии: это просто была моя ошибка

Перес — об аварии на первой тренировке Гран-при Венгрии: это просто была моя ошибка
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался об аварии в первой свободной практике Гран-при Венгрии. Гонщик зацепил траву задним левым колесом, после чего потерял контроль над машиной и оказался в стене.

«Это просто была ошибка с моей стороны. Но ребята проделали огромную работу, чтобы собрать машину и иметь возможность поработать во второй тренировке.

По крайней мере, мы получили хорошие данные для анализа. Учитывая формат уикенда с точки зрения использования шин, будет очень важно добиться хорошего баланса на всех комплектах, потому что в квалификации мы задействуем все из них.

Мы получили хорошую информацию, нам также удалось обкатать шины «медиум», так что теперь у нас есть кое-какая полезная информация», — приводит слова Переса RacingNews365.

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