Ферстаппен: очень жаль всех болельщиков, которые были сегодня

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии Формулы-1, отметив, что из-за необычного формата уикенда (11 комплектов шин вместо 13) ему и другим пилотам удалось проехать меньше кругов, чем хотелось бы.

«При таком формате мы используем в пятницу как можно меньше комплектов шин. Очень жаль всех болельщиков, которые были сегодня. Думаю, нам необходимо изучить этот момент.

Ощущения от машины были неплохие. Имелась небольшая недостаточная поворачиваемость, но длинная серия кругов прошла хорошо, мы были вполне конкурентоспособны. Трудно сейчас сказать что-либо про скорость на одном круге, но в целом машина весьма сильна», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.