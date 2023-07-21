Леклер назвал фактор, в котором «Феррари» уступает всем командам Формулы-1

Шарль Леклер назвал противодействие ветру болида «Феррари» самым слабым на стартовой решётке Формулы-1.

«Как мы видели в последней гонке в Сильверстоуне, всякий раз, когда ветер действительно усиливается, у нас проявляется одна из наших главных слабостей. Но мы сделали несколько шагов вперёд.

На бумаге трасса в Венгрии немного больше подходит нашей машине, но опять же каждый уикенд та или иная команда преподносит сюрприз, так что давайте посмотрим.

Мы понимаем, с чем нам придётся бороться, и, к сожалению, Сильверстоун был одним из таких мест, когда мы знали, что уикенд не будет для нас отличным. Суббота прошла довольно хорошо, соответствуя нашим ожиданиям, но затем воскресенье оказалось хуже, чем мы ожидали, но мы знаем почему.

Ветреные условия — это важная вещь, и на нас они оказывают большое влияние и, вероятно, больше, чем на любую другую машину на стартовой решётке.

Нам просто не хватает стабильности в таких ситуациях. Я не сомневаюсь, что мы будем совершенствоваться, затем нам нужно некоторое время, чтобы инженеры нашли лучший способ решить проблему. Мы уже видели позитивные шаги в этом направлении — нам просто нужно продолжать работать в этом направлении», — приводит слова Леклера RacingNews365.