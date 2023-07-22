Хаугер выиграл спринт Ф-2 в Венгрии, Иваса — второй, Пуршер — четвёртый

На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершилась спринтерская гонка Формулы-2, победителем которой стал норвежский гонщик «МП Моторспорт» Деннис Хаугер. Вторым финишировал Аюму Иваса из «ДАМС», а замкнул тройку лучших Оливер Берман, представляющий команду «Према Рейсинг».
Лидер общего зачёта Фредерик Вести стал девятым, Тео Пуршер — четвёртым.
Формула-2. Этап в Венгрии. Спринтерская гонка:
1. Деннис Хаугер («МП Моторспорт»).
2. Аюму Иваса («ДАМС») +4,2.
3. Оливер Берман («Према Рейсинг») +14,1.
4. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +16,5.
5. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +20,7.
6. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +24,0.
7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +24,3.
8. Исак Хаджар («Хайтек») +24,6.
9. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +25,3.
10. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +25,7.
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