Хорнер язвительно отреагировал на высказывания пилотов «Мерседеса» в адрес «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слова пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, которые предположили, что австрийская команда не получила должного наказания за превышение лимита бюджета.

За превышение лимита в 2021 году «Ред Булл» был оштрафован на $ 7 млн. Кроме того, время работы команды в аэротрубе было сокращено на 10%.

«Поверьте, сокращение времени работы в аэротрубе по сравнению с нашими конкурентами уже является серьёзным компромиссом. Если аэродинамические трубы не в счёт, то почему просто не избавиться от них? Всегда легко говорить, когда сам не выступаешь на должном уровне. Это одна из тех вещей, которые постоянно происходят в Формуле-1. Я невероятно горжусь работой, которую наша команда выполняет с учётом всех имеющихся ограничений. Если мы одержим 11 побед подряд, это станет выдающимся достижением», — приводит слова Хорнера Reuters.