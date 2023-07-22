Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Венгрии, опередив Ферстаппена на три тысячные секунды

Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Венгрии, опередив Ферстаппена на три тысячные секунды
Аудио-версия:
Комментарии

В Модьороде (Венгрия) завершилась квалификация Гран-при Венгрии. Лучшее время показал семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, вторым стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», замкнул тройку лучших британец Ландо Норрис из «Макларена».

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:16.609
2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:16.612
3. Ландо Норрис «Макларен» 1:16.694
4. Оскар Пиастри «Макларен» 1:16.905
5. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:16.971
6. Шарль Леклер «Феррари» 1:16.992
7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:17.034
8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» 1:17.035
9. Серхио Перес «Ред Булл» 1:17.045
10. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1:17.186
11. Карлос Сайнс «Феррари» 1:17.703
12. Эстебан Окон «Альпин» 1:17.841
13. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» 1:18.002
14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 1:18.144
15. Пьер Гасли «Альпин» 1:18.217
16. Александер Албон «Уильямс» 1:18.917
17. Юки Цунода «Альфа Таури» 1:18.919
18. Джордж Расселл «Мерседес» 1:19.027
19. Кевин Магнуссен «Хаас» 1:19.206
20. Логан Сарджент «Уильямс» 1:19.248

Формула-1 2023. Этап 12, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
22 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:16.609
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.003
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.085
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023