Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Венгрии, опередив Ферстаппена на три тысячные секунды

В Модьороде (Венгрия) завершилась квалификация Гран-при Венгрии. Лучшее время показал семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, вторым стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», замкнул тройку лучших британец Ландо Норрис из «Макларена».

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:16.609

2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:16.612

3. Ландо Норрис «Макларен» 1:16.694

4. Оскар Пиастри «Макларен» 1:16.905

5. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:16.971

6. Шарль Леклер «Феррари» 1:16.992

7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:17.034

8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» 1:17.035

9. Серхио Перес «Ред Булл» 1:17.045

10. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1:17.186

11. Карлос Сайнс «Феррари» 1:17.703

12. Эстебан Окон «Альпин» 1:17.841

13. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» 1:18.002

14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 1:18.144

15. Пьер Гасли «Альпин» 1:18.217

16. Александер Албон «Уильямс» 1:18.917

17. Юки Цунода «Альфа Таури» 1:18.919

18. Джордж Расселл «Мерседес» 1:19.027

19. Кевин Магнуссен «Хаас» 1:19.206

20. Логан Сарджент «Уильямс» 1:19.248