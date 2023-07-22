Стартовая решётка Гран-при Венгрии Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку на Гран-при Венгрии Формулы-1 2023 года. Гонка стартует в воскресенье в 16:00 по московскому времени. Отметим, что ни один из гонщиков не получил штрафа после субботней квалификации, так что пилоты должны выйти на старт в соответствии с позициями, которые они завоевали в субботу.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Стартовая решётка

1. Льюис Хэмилтон

2. Макс Ферстаппен

3. Ландо Норрис

4. Оскар Пиастри

5. Гуаньюй Чжоу

6. Шарль Леклер

7. Валттери Боттас

8. Фернандо Алонсо

9. Серхио Перес

10. Нико Хюлькенберг

11. Карлос Сайнс

12. Эстебан Окон

13. Даниэль Риккардо

14. Лэнс Стролл

15. Пьер Гасли

16. Александер Албон

17. Юки Цунода

18. Джордж Расселл

19. Кевин Магнуссен

20. Логан Сарджент.