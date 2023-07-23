Джек Дуэн выиграл основную гонку Ф-2 в Венгрии, Вести — второй, Хаугер — седьмой

На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем заезда стал австралиец Джек Дуэн. Вторым финишировал лидер общего зачёта Фредерик Вести, выступающий за «Прему Рейсинг», а замкнул тройку лучших Виктор Мартинс.

Тео Пуршер финишировал шестым, Деннис Хаугер — седьмым.

Формула-2. Этап в Венгрии. Основная гонка:

1. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг»)

2. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +9,1.

3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +9,8.

4. Аюму Иваса («ДАМС») +26,1.

5. Исак Хаджар («Хайтек») +27,4.

6. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +29,5.

7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +30,5.

8. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +30,9.

9. Хуан Мануэль Корреа («Ван Амерсфорт Рейсинг») +39,4.

10. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт Рейсинг») +39,9.