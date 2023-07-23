Джек Дуэн выиграл основную гонку Ф-2 в Венгрии, Вести — второй, Хаугер — седьмой

На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем заезда стал австралиец Джек Дуэн. Вторым финишировал лидер общего зачёта Фредерик Вести, выступающий за «Прему Рейсинг», а замкнул тройку лучших Виктор Мартинс.
Тео Пуршер финишировал шестым, Деннис Хаугер — седьмым.
Формула-2. Этап в Венгрии. Основная гонка:
1. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг»)
2. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +9,1.
3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +9,8.
4. Аюму Иваса («ДАМС») +26,1.
5. Исак Хаджар («Хайтек») +27,4.
6. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +29,5.
7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +30,5.
8. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +30,9.
9. Хуан Мануэль Корреа («Ван Амерсфорт Рейсинг») +39,4.
10. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт Рейсинг») +39,9.
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