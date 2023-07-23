Норрис: на старте гонки позади меня не будет Боттаса, а это уже хорошо

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о предстоящем старте гонки на Гран-при Венгрии и подшутил над пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом, вспомнив об аварии на «Хунгароринге» в 2021 году, которую спровоцировал финн.
«На старте гонки позади не будет Боттаса — для начала уже неплохо. В целом будет сложно. Думаю, что Хэмилтон из тех гонщиков, кто лучше остальных справляется со стартом. В «Мерседесе» хороши в этом, так что непросто их заставить уйти с траектории. Поэтому и вперёд пройти будет сложно. Думаю, мне нужно сфокусироваться на собственном старте и работе, а там посмотрим.
Все говорят, что в Венгрии низкоскоростной трек, но он, скорее, среднескоростной. На всей трассе вы даже не используете вторую передачу. На невысокой скорости у нас ещё есть трудности, но мы стали ближе к соперникам», — приводит слова Норриса GPBlog.
- 23 июля 2023
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
14:26
-
13:44
-
12:55
-
12:10
-
11:28
-
11:00
-
10:57
-
10:09
-
00:44
-
00:14
- 22 июля 2023
-
23:29
-
23:14
-
22:06
-
21:32
-
21:21
-
21:12
-
20:50
-
19:50
-
19:40
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
18:55
-
18:37
-
18:32
-
18:28
-
18:07
-
17:50
-
17:33
-
16:42
-
16:39
-
16:07