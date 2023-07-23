Норрис: на старте гонки позади меня не будет Боттаса, а это уже хорошо

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о предстоящем старте гонки на Гран-при Венгрии и подшутил над пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом, вспомнив об аварии на «Хунгароринге» в 2021 году, которую спровоцировал финн.

«На старте гонки позади не будет Боттаса — для начала уже неплохо. В целом будет сложно. Думаю, что Хэмилтон из тех гонщиков, кто лучше остальных справляется со стартом. В «Мерседесе» хороши в этом, так что непросто их заставить уйти с траектории. Поэтому и вперёд пройти будет сложно. Думаю, мне нужно сфокусироваться на собственном старте и работе, а там посмотрим.

Все говорят, что в Венгрии низкоскоростной трек, но он, скорее, среднескоростной. На всей трассе вы даже не используете вторую передачу. На невысокой скорости у нас ещё есть трудности, но мы стали ближе к соперникам», — приводит слова Норриса GPBlog.