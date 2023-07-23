Марко — о старте Гран-при Венгрии: комбинация Льюис — Макс часто создаёт фейерверки

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал предстоящий старт гонки Гран-при Венгрии Формулы-1 с учётом того, что места на первом ряду займут британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Первые три поворота на старте будут решающими. Комбинация Льюис — Макс часто создаёт фейерверки», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на Sky Sport DE.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Стартовая решётка

1. Льюис Хэмилтон.

2. Макс Ферстаппен.

3. Ландо Норрис.

4. Оскар Пиастри.

5. Гуаньюй Чжоу.

6. Шарль Леклер.

7. Валттери Боттас.

8. Фернандо Алонсо.

9. Серхио Перес.

10. Нико Хюлькенберг.

11. Карлос Сайнс.

12. Эстебан Окон.

13. Даниэль Риккардо.

14. Лэнс Стролл.

15. Пьер Гасли.

16. Александер Албон.

17. Юки Цунода.

18. Джордж Расселл.

19. Кевин Магнуссен.

20. Логан Сарджент.